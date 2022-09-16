Глава и кормчий Китая Си Цзиньпин сказал своим военным, что хочет, чтобы Китай силой установил контроль над Тайванем к 2027 году.

Об этом сообщает специальный корреспондент CNN Ана Кабрера в Twitter, цитируя слова заместителя директора ЦРУ Дэвида Коэна.

В тоже время она приводит сведения, что разведка США пока не считает, что Китай уже принял решение о дальнейшем движении в этом направлении. Судя по всему речь идет о перспективных планах на конец следующей пятилетки.

Ранее в том же ключе высказывался и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.

"Китай хочет иметь возможность вторгнуться и удерживать Тайвань в течение следующих шести лет, но, возможно, не намерен делать это в ближайшее время", заявлял он Конгрессу.

"Оценка [разведки] основана на речи президента Си, в которой он призвал Народно-освободительную армию Китая ускорить свои программы модернизации, чтобы развить возможности для захвата Тайваня и переноса его с 2035 на 2027 год"… - сказал во время своего выступления в Палате представителей Милли.

Военные США в целом скептически рассматривают перспективы такой операции.

"Это возможность, а не намерение атаковать или захватить. Моя оценка является оперативной оценкой. Есть ли у них намерение атаковать или захватить в ближайшем будущем, определяемом как следующий год или два? Моя оценка увиденного прямо сейчас - нет, но это всегда может измениться. Намерение - это то, что может быстро измениться", - считает Милли.

Сложность вторжения на Тайвань по-прежнему считается серьезным препятствием для Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Ранее "Страна" сообщала, что в России заявили о готовности помочь Китаю в случае войны с Тайванем, а также о том, что США назвали Тайвань основным союзником вне НАТО и выделили на его оборону миллиарды долларов.