В МИД Китая ответили на заявление президента Джо Байдена о намерении американцев защищать военным путём Тайвань в случае китайского вторжения.

Об этом говорится в заявлении МИД Китая.

"Мы не потерпим попыток отделить Тайвань, оставляем за собой право принять необходимые меры, не стоит недооценивать нашу решимость в защите суверенитета", - заявили в МИД Китая.

Напомним, Байден в интервью телеканалу CBS на уточнение журналиста, отправят ли США свои войска на защиту острова, президент США ответил: "Да, если фактически произойдет беспрецедентная атака".

Ранее сообщалось, глава и кормчий Китая Си Цзиньпин сказал своим военным, что хочет, чтобы Китай силой установил контроль над Тайванем к 2027 году. Также сообщалось, что военные США в целом скептически рассматривали перспективы такой операции.

Кроме того, мы писали, что в России заявили о готовности помочь Китаю в случае войны с Тайванем.

Также сообщалось, что США хотят ввести санкции против Китая, чтобы удержать его армию от вторжения на Тайвань. Идея состоит в том, чтобы ввести санкции помимо уже принятых на Западе мер по ограничению торговли и инвестиций с Китаем в чувствительные технологии, такие как компьютерные чипы и телекоммуникационное оборудование.