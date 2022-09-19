Командующий ВМС США вице-адмирал Карл Томас заявил, что Китай способен блокировать Тайвань.

Об этом он сказал в интервью Wall Street Journal.

По его словам, Китай сейчас обладает самым сильным военно-морским флотом и продолжает его наращивать.

"У них очень большой военно-морской флот, и если они хотят запугивать Тайвань и размещать корабли вокруг него, они вполне могут это сделать", - заявил он.

Томас также заявил, что не знает, будет ли Китай осуществлять вторжение или блокаду, но его работа заключается в том, чтобы быть готовым ко всему, что они сделают.

"В мандаринском языке есть термин - can shi - грызть, как тутовый шелкопряд. Они просто продолжают передвигать границы, чтобы посмотреть, что им сойдет с рук", - сказал он.

Адмирал Томас заявил, что он рассматривает недавние действия Китая в отношении Тайваня как продолжение менталитета "сильный делает правильно", который, по его словам, продемонстрировал Китай в том, как она милитаризировала Южно-Китайское море.

Напомним, сегодня президент США Джо Байден заявил, что мериканские военные будут защищать Тайвань в случае китайского вторжения.

После этого МИД Китая рекомендовал не недооценивать решимость Пекина.