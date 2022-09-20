Заявление президента США Джо Байдена о том, что США собственной армией будут защищать Тайвань от Китая, завершило эпоху "стратегической двусмысленности" в этом вопросе.

Об этом пишет издание Politico.

Слова Байдена означают, что "США должны применить более сильное сдерживание в отношении Пекина", считают журналисты.

Причина - усиливающееся военное давление на Тайвань со стороны Китая.

"Это коренится в опасениях Китая, что остров находится на необратимом пути к независимости", - пишет газета.

При этом, по ее мнению, сюрпризом для Пекина это не станет. Эксперты считают, что армия Китая давно готовится к этому конфликту с учётом прямого вмешательства США.

Напомним, вчера президент США заявил, что американские военные будут защищать Тайвань в случае китайского вторжения.

После этого МИД Китая рекомендовал не недооценивать решимость Пекина.

Также сообщалось, что командующий ВМС США считает, что Китай способен блокировать Тайвань. Он также заявил, что не знает, будет ли Китай осуществлять вторжение или блокаду, но его работа заключается в том, чтобы быть готовым ко всему, что они сделают.