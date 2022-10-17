Американский миллиардер Илон Маск снова вступил в дискуссию в отношении Украины. В Твиттере он опубликовал серию комментариев о реакции России на потерю Крыма.

Маск считает, что в случае, если Украина попытается вернуть Крым, РФ применит ядерное оружие, а если на это ответит Запад, начнется Третья мировая.

"Если Россия окажется перед выбором: потерять Крым или использовать ядерное оружие на поле боя, - она выберет последнее. Мы уже всячески санкционировали/отрезали Россию, так что им еще терять? Если мы нанесем ядерный удар по России, они нанесут ядерный удар по нам, и тогда у нас будет Третья мировая война", – написал бизнесмен.

По мнению Маска, для России Крым – то же, чем для США был Перл-Харбор в 1941-м.

"Крым также имеет решающее значение для национальной безопасности России, так как это ее южная военно–морская база. С их точки зрения, потеря Крыма — это как потеря США Гавайев и Перл–Харбора. Если России будет грозить уничтожение их армии и полное поражение от НАТО, они применят ядерное оружие, тогда НАТО ответит ядерным оружием, и цивилизации придет конец. Но, эй, посмотрите на это с другой стороны! По крайней мере, в этом сценарии Россия не получит Крым, так что вы сможете утешаться этой мыслью, наблюдая, как поднимаются ядерные грибы", - написал Маск.

Напомним, в начале октября Маск предложил в Твиттере мирный план урегулированию кризиса в Украине. Этот вызвал огромный резонанс.

Затем Маск предупредил, что вероятность ядерной войны возрастает стремительно.