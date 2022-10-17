США следят за ходом ядерных учений Российской Федерации и пока не наблюдают признаков, свидетельствующих о готовности России применить ядерное оружие в войне против Украины.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, пишет NPR.

По словам Кирби, во время этих учений россияне будут передвигать некоторые из своих стратегических активов.

"Однако мы не видим признаков, что в рамках этих учений или в другом контексте президент РФ Владимир Путин принял решение применить ядерное оружие или оружие массового уничтожения в Украине", - сказал Кирби.

Представитель Белого дома добавил, что сейчас учения России проходят по тому же плану, как и в предыдущие годы.

Также Кирби пояснил, что проведение таких учений в РФ запланировано на регулярной основе с целью проверки собственных ядерных возможностей.

Напомним, в Вашингтоне намекнули, что дадут ответ на гипотетическое применение Россией ядерного оружия в Украине. Ответные меры США не будут зависеть от масштаба самого удара.

Ранее "Страна" писала, что британский таблоид The Sun написал о четырёх сценариях, как США могут ответить на применение РФ ядерного оружия в Украине. Одним из них является ядерный удар по России, в том числе по Москве.