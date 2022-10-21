В НЭК "Укрэнерго" рассказали, как жители Украины из разных регионов экономили электричество 20 октября.

Пост об этом появился в телеграм-канале компании.

Как заявила пресс-служба "Укрэнерго", диспетчеры наблюдают более экономное энергопотребление во многих регионах, но не во всех.

"К сожалению, ситуация в энергосистеме еще не стабилизировалась полностью, мы все еще будем просить вас об экономии и еще некоторое время будем вынуждены применять ограничения", - добавили в компании.

При этом там объяснили, как сделать их короче – на примере ситуации в энергосистеме 20 октября.

"Как мы неоднократно говорили, в энергосистеме есть часы максимального потребления – это с 7 до 11 утра и с 17 до 23 вечера. Мы видим, что люди нас услышали, но частично – вчера, 20 октября, большинство экономили до 10 утра, а потом потребление резко начало расти. То есть пик сместился, но не исчез, и диспетчеры были вынуждены применить принудительные отключения в центральном и северном регионах. Поэтому мы просим всех еще раз – внимательно отнестись к нашим просьбам. Не включайте много устройств одновременно. Если бы все прислушивались к совету "Одна лампа плюс один прибор одновременно", отключения могли бы быть короче. Или кое-где их могло бы и не быть. Если работает духовка – не включаем в это время чайник, фен или утюг. Если гладим или пылесосим – не включаем электроплиту или духовку. Внимание – ограничение не распространяется на зарядные устройства телефонов. Они не потребляют много, а быть на связи сейчас действительно важно", - написали в компании.

Также энергетики рассказали, как прошло 20 октября.

Чтобы уменьшить нагрузку на сети и сбалансированную энергосистему, диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужденно применил по всей стране ограничение потребления промышленных предприятий, а в отдельных регионах и бытовых потребителей. Предприятия ограничивали с самого утра, а чуть позже – уже и дома украинцев. Сняли все ограничения только поздно вечером.

Самый большой пик потребления 20 октября был не вечером, как обычно, а в 10 часов утра. При этом киевляне в этот момент вчера потребляли столько же, как вечером предыдущего дня, жители Киевской и Черниговской области даже больше - на 17% и 9% соответственно. Также пиковое потребление значительно увеличилось в Херсонской и Николаевской областях.

Остальные регионы утром 20 октября потребляли меньше, чем вечером предыдущего дня, но все равно в Черкасской, Житомирской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской и Днепропетровской областях также пришлось вводить ограничения.

В то же время вечером украинцы уменьшили потребление в среднем на 5,4% по сравнению с предыдущим днем. Больше всего – в Черниговской, Хмельницкой, Полтавской и Сумской областях.

"На улице все холодает. Мы понимаем желание согреться. Но поймите и нас: восстановление поврежденной обстрелами сети и сбалансирование энергосистемы пройдет быстрее, если сеть не будет перегружена", - отметили в компании.

Между тем сегодня "Укрэнерго" ввела веерные отключения электроэнергии в Киеве и четырех областях.

А в Киевской области с утра 21 октября начались отключения электроэнергии из-за нагрузки на сеть.