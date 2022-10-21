В пятницу, 21 октября, у части жителей Житомира пропал свет из-за проблем на подстанциях. Об этом сообщил мэр города Сергей Сухомлин.

"80% котельных запустили, но в связи с недостаточным количеством электроэнергии часть запускаем сегодня с утра. Из-за перенапряжения отключена [от электричества] часть города. Перегрузка на одной из подстанций. Поэтому осторожно на дорогах: часть светофоров не работает, часть работает некорректно", - сказал Сухомлин.

Сегодня, 20 октября, в Киевской области начались отключении электроэнергии из-за нагрузки на сеть.

Как писала "Страна", в стране серьезно повреждено около 40% энергетической инфраструктуры. В разных регионах Украины возможны веерные отключения электричества для упрощения восстановления разрушенной инфраструктуры, сообщил советник министра энергетики Александр Харченко.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что за последние девять дней были разрушены 30% электростанций в Украине.

А замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко призвал украинцев быть готовыми к отключениям света, воды и тепла из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре страны.

Война в Украине продолжается уже 240-й день. "Страна" следит за новостями 21 октября в обновляемом онлайне.

После ударов по ТЭЦ по всей Украине продолжается тотальная экономия электроэнергии.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему Израиль не поставляет оружие Украине.