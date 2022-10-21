В Киевской области сегодня с утра начались веерные отключения электроэнергии. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба в своем телеграм-канале.



По его словам, в области наблюдается рост потребления электроэнергии, поэтому с 9:20 вынужденно начались временные отключения.



"Обращаюсь ко всем! Необходимо тотально экономить электроэнергию. Это касается всех. Выключаем лишние электроприборы. От чайников до энергообогревателей. От утюгов до стиральных машин. Не включаем ни одного энергоемкого прибора! Россияне нанесли удары по нашей энергетической инфраструктуре. Будьте ответственны! Потребляем экономно",- призвал он жителей Киевской области.

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