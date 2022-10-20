В Киевской области продолжаются плановые работы по разминированию территорий. Сегодня в Броварском районе будут уничтожать взрывоопасные предметы.

Об этом сообщает Киевская ОВА.

Жителей предупреждают, что с 12:00 до 13:00 на территории Броварского района пройдут мероприятия по уничтожению взрывоопасных предметов.

Работы могут сопровождаться звуками взрывов.

"Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила безопасности!" - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что в Киевской области еще минимум год нельзя посещать леса из-за того, что там остались мины. Эти территории могли бы быть разминировали быстрее, но сейчас саперы занимаются соответствующими вопросами в Харьковской области, где работы больше.

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