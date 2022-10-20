ДТЭК публикует графики возможных отключений света по Киевской области в случае дефицита мощностей "Укрэнерго". Они будут применены, если ДТЭК нужно будет сбалансировать энергосистему, и рассчитаны на всю неделю.

Как сообщалось, отключения уже начались вчера вечером. Обещали, что отключения будут длиться для каждого клиента не более 4 часов за раз и могут повториться для некоторых потребителей в течение суток через 8 часов.

Однако на опубликованном графике указано, что свет могут отключать по 3 раза за сутки с интервалами в 2-4 часа.

Ранее в "Укрэнерго" предупредили, что свет могут отключать по всей Украине.

Отметим, что после ночного веерного отключения света в Киеве и области возникли проблемы с интернетом.

Война в Украине продолжается уже 239-й день. "Страна" следит за новостями 20 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 238-го дня войны. В Херсонской области началась объявленная назначенными РФ "властями" эвакуация на левый берег Днепра. Также россияне заявляли о том, что ВСУ начали наступление на северо-западе региона. Украина никаких наземных операций не подтверждала. Кроме того, Путин вчера объявил о введении военного положения на аннексированных территориях Украины - в "ДНР", "ЛНР", частях Запорожской и Херсонской областей.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, что происходит с энергосистемой Украины после новых ракетных атак.