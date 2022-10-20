После того, как "Укрэнерго" провело ночью первое веерное отключение света в Киевской области, там значительно снизился уровень подключения к интернету.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Netblocks.

Так, подключение к сети упало до 81% от обычного уровня в Киеве, до 62-63% в Буче и Броварах, 69% - в Ирпене.

Напомним, сегодня по всей территории Украины будут вводить ограничения на пользование электроэнергией. Они коснутся каждой области. С 7 утра до 23 часов вечера нужно минимизировать пользование электроэнергией. Вместе с тем, свет сегодня будут отключать в веерном режиме – на время не более четырех часов для каждого потребителя.

Обновленный график веерных отключений электроэнергии в Киеве можно посмотреть здесь.

Мы сообщали, что в Николаеве завтра уменьшат электротранспорт на 60% и отключат светофоры для экономии света.

А в Сумской области 20 октября отключат воду, уличное освещение и остановят электротранспорт.

Вместе с тем, Кличко объявил замену двух десятков маршрутов троллейбусов для экономии электричества автобусами.

Война в Украине продолжается уже 239-й день. "Страна" следит за новостями 20 октября в обновляемом онлайне.