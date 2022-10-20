Кличко объявил замену двух десятков маршрутов троллейбусов для экономии электричества автобусами
В Киеве в четверг, 20 октября, на 21-й из 38-й троллейбусные маршруты выйдут автобусы.
Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем телеграм-канале.
О других мерах экономии электроэнергии мэр не написал.
На официальном сайте Киева эти маршруты перечислены:
- № 6 "Минский массив (Диагностический центр) – Майдан Незалежности"
- №7 "ул. Чернобыльская – ст. м. "Площадь Льва Толстого"
- № 14 "Ботанический сад – Железнодорожный вокзал"
- №16 "ул. Туполева – Майдан Незалежности"
- № 18 "Майдан Незалежности – ул. Сошенко"
- №23 "ул. Туполева – Лукьяновская площадь"
- №24 "ул. Северная – просп. Свободы"
- №26 "просп. Свободы – ст. м. "Нивки"
- №27 "ст. м. Почайна – зал. ст. "Киев-Волынский"
- №28 "ст. м. "Лукьяновская – просп. Свободы"
- № 29Д "Дарницкая площадь – зал. станция "Зенит"
- №31 "ул. Милославская – ст. м. "Лукьяновская"
- №32 "ул. Северная – ул. Сошенко"
- № 33 "Минский массив – Железнодорожный вокзал "Южный"
- №34 "ул. Северная – ст. м. "Почайна"
- №37 "ул. Милославская – ст. м. "Лесная"
- №42 "ул. Дегтяревская – ст. м. "Лыбидская"
- № 43 "Кибцентр – Дарницкая площадь"
- №47 "ул. Милославская – ст. м. "Минская"
- №50К "ул. Милославская – Дарницкая площадь"
- №50 "ул. Милославская – ст. м. "Лыбидская".
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