В Киеве в четверг, 20 октября, на 21-й из 38-й троллейбусные маршруты выйдут автобусы.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем телеграм-канале.

О других мерах экономии электроэнергии мэр не написал.

На официальном сайте Киева эти маршруты перечислены:

№ 6 "Минский массив (Диагностический центр) – Майдан Незалежности"

№7 "ул. Чернобыльская – ст. м. "Площадь Льва Толстого"

№ 14 "Ботанический сад – Железнодорожный вокзал"

№16 "ул. Туполева – Майдан Незалежности"

№ 18 "Майдан Незалежности – ул. Сошенко"

№23 "ул. Туполева – Лукьяновская площадь"

№24 "ул. Северная – просп. Свободы"

№26 "просп. Свободы – ст. м. "Нивки"

№27 "ст. м. Почайна – зал. ст. "Киев-Волынский"

№28 "ст. м. "Лукьяновская – просп. Свободы"

№ 29Д "Дарницкая площадь – зал. станция "Зенит"

№31 "ул. Милославская – ст. м. "Лукьяновская"

№32 "ул. Северная – ул. Сошенко"

№ 33 "Минский массив – Железнодорожный вокзал "Южный"

№34 "ул. Северная – ст. м. "Почайна"

№37 "ул. Милославская – ст. м. "Лесная"

№42 "ул. Дегтяревская – ст. м. "Лыбидская"

№ 43 "Кибцентр – Дарницкая площадь"

№47 "ул. Милославская – ст. м. "Минская"

№50К "ул. Милославская – Дарницкая площадь"

№50 "ул. Милославская – ст. м. "Лыбидская".

Ранее энергетики рассказали, как будут отключать свет в Киевской области 20 октября.

Между тем война в Украине продолжается уже 238-й день. "Страна" следит за новостями 19 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 237-го дня войны. Вчера на Украину вновь обрушились новые воздушные атаки. Ракеты и дроны ударили по объектам энергетики. В Киеве крупнейший микрорайон Троещина после этого семь часов сидел без света и воды. Три работника ТЭЦ погибли, еще один получил ранения. Также были удары по Днепру, Житомиру, Харькову.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях в Украине и разбирается, что они означают.