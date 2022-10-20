В Сумской области 20 октября отключат воду, уличное освещение и остановят электротранспорт
В Сумской области 20 октября отключат воду, уличное освещение и остановят электротранспорт.
Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий в своем обращении к жителям области.
Также глава ОВА призвал людей запастись водой, а учреждения устроить "санитарный день".
Отметим, что из всех регионов, где объявлены меры экономии, в Сумской анонсированы наиболее жесткие. Об отключении воды не сообщали нигде.
Например, в Одессе отключат от электричества крупнейшие предприятия, наружное освещение магазинов и рекламу.
А в Николаеве 20 октября уменьшат количество электротранспорта на 60% и отключат светофоры.
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