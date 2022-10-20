В Сумской области 20 октября отключат воду, уличное освещение и остановят электротранспорт.

Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий в своем обращении к жителям области.

Также глава ОВА призвал людей запастись водой, а учреждения устроить "санитарный день".

Отметим, что из всех регионов, где объявлены меры экономии, в Сумской анонсированы наиболее жесткие. Об отключении воды не сообщали нигде.

Например, в Одессе отключат от электричества крупнейшие предприятия, наружное освещение магазинов и рекламу.

А в Николаеве 20 октября уменьшат количество электротранспорта на 60% и отключат светофоры.

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Ранее мы подводили итоги 237-го дня войны. Вчера на Украину вновь обрушились новые воздушные атаки. Ракеты и дроны ударили по объектам энергетики. В Киеве крупнейший микрорайон Троещина после этого семь часов сидел без света и воды. Три работника ТЭЦ погибли, еще один получил ранения. Также были удары по Днепру, Житомиру, Харькову.

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