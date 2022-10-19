Часть Львова сегодня ночью будет без электричества с полуночи до шести утра.

Об этом сообщили в "Львовоблэнерго".

Отмечается, что специалисты будут ликвидировать последствия ракетных атак.

"В связи с ремонтными работами в электросетях, связанных с ликвидацией последствий ракетных атак, сегодня с 00:00 до 6:00 возможны перерывы в электроснабжении части Львова. Предоставить информацию о точных адресах и улицах, где отсутствует электроэнергия, нет возможности по соображениям безопасности", - говорится в сообщении.

Ранее мы также писали, что сегодня на левом берегу Киева возникли проблемы со светом.

Тем временем война в Украине продолжается уже 238-й день. "Страна" следит за новостями 19 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 237-го дня войны. Вчера на Украину вновь обрушились новые воздушные атаки. Ракеты и дроны ударили по объектам энергетики. В Киеве крупнейший микрорайон Троещина после этого семь часов сидел без света и воды. Три работника ТЭЦ погибли, еще один получил ранения. Также были удары по Днепру, Житомиру, Харькову.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях в Украине и разбирается, что они означают.