В каждом районе Кривого Рога созданы рабочие группы по выявлению нарушителей режима экономии электроэнергии.

Об этом сообщил в Telegram глава ВГА Кривого Рога Александр Вилкул.

По словам Вилкула, в их состав входят представители силовых структур.

Уже отключены 17 объектов-нарушителей.

Вилкул также сообщил, что еще неделю назад Кривой Рог на 60% снизил уличное освещение, на 50% сократил движение городского электротранспорта, минимизировал электропотребление на спортивных и культурных объектах.

"Оборудование таких объектов как Ледовая арена и ряд других – отключено. Минимизировано энергопотребление на промышленных и коммунальных предприятиях. Отключены освещение и иллюминация в парках, скверах и т.д. Сделано многое, но и этого в сложившейся ситуации – недостаточно", - сказал Вилкул.

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