В Кривом Роге начали отключать свет нарушителям режима экономии электроэнергии
В каждом районе Кривого Рога созданы рабочие группы по выявлению нарушителей режима экономии электроэнергии.
Об этом сообщил в Telegram глава ВГА Кривого Рога Александр Вилкул.
По словам Вилкула, в их состав входят представители силовых структур.
Уже отключены 17 объектов-нарушителей.
Вилкул также сообщил, что еще неделю назад Кривой Рог на 60% снизил уличное освещение, на 50% сократил движение городского электротранспорта, минимизировал электропотребление на спортивных и культурных объектах.
"Оборудование таких объектов как Ледовая арена и ряд других – отключено. Минимизировано энергопотребление на промышленных и коммунальных предприятиях. Отключены освещение и иллюминация в парках, скверах и т.д. Сделано многое, но и этого в сложившейся ситуации – недостаточно", - сказал Вилкул.
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