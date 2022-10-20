В Полтаве патрули будут искать нарушителей, которые не экономят электроэнергию
В Полтаве ввели патрулирование улиц: правоохранители будут выявлять предпринимателей, которые не выключили наружное освещение и нарушают режим экономии электроэнергии.
Об этом мэр города Александр Мамай сообщил в своем Телеграм-канале.
Нарушителей будут отключать от электроэнергии, предупредил мэр.
Ранее мы также писали, что "Укрэнерго" вводит веерные отключения электроэнергии в Харьковской, Сумской и Полтавской областях.
Напомним, сегодня по всей Украине введен режим экономии электроэнергии. В связи с этим в Харькове для экономии электроэнергии увеличили интервал движения поездов метро. В свою очередь в Виннице ради экономии электричества ограничили работу трамваев и троллейбусов. А в Одессе сокращают количество троллейбусов на линиях.
Война в Украине продолжается уже 239-й день. "Страна" следит за новостями 20 октября в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги 238-го дня войны. В Херсонской области началась объявленная назначенными РФ "властями" эвакуация на левый берег Днепра. Также россияне заявляли о том, что ВСУ начали наступление на северо-западе региона. Украина никаких наземных операций не подтверждала. Кроме того, Путин вчера объявил о введении военного положения на аннексированных территориях Украины - в "ДНР", "ЛНР", частях Запорожской и Херсонской областей.
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