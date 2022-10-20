С сегодняшнего дня, 20 октября, в Виннице трамваи и троллейбусы будут работать в ограниченном режиме для экономии электроэнергии.

Об этом сообщает Винницкий городской совет.

"С 20 октября выпуск электротранспорта сокращается на 25%. Для перевозки пассажиров были привлечены резервные автобусы и маршрутные такси", - отмечается в сообщении в телеграм-канале.

Транспортная компания просит винничан с пониманием отнестись к ситуации и планировать заранее свой маршрут.

Ранее мы также писали, что сегодня в Тернополе возможно отключение троллейбусной сети из-за тотальной экономии электроэнергии, о которой накануне предупредили в Офисе президента.

Напомним, сегодня по всей территории Украины будут вводить ограничения на пользование электроэнергией. Они коснутся каждой области. Вместе с тем, что украинцев призвали минимизировать пользование электроприборами, свет сегодня будут отключать в веерном режиме – на время не более четырех часов для каждого потребителя.

Война в Украине продолжается уже 239-й день. "Страна" следит за новостями 20 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 238-го дня войны. В Херсонской области началась объявленная назначенными РФ "властями" эвакуация на левый берег Днепра. Также россияне заявляли о том, что ВСУ начали наступление на северо-западе региона. Украина никаких наземных операций не подтверждала. Кроме того, Путин вчера объявил о введении военного положения на аннексированных территориях Украины - в "ДНР", "ЛНР", частях Запорожской и Херсонской областей.

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