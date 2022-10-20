В четверг, 20 октября, в Тернополе возможно отключение троллейбусной сети из-за тотальной экономии электроэнергии, о которой накануне предупредили в Офисе президента.

Об этом сообщил мэр города Сергей Надал.

Он также напомнил, что необходимо с 07:00 до 23:00 минимизировать пользование электроэнергией и призвал зарядить телефоны, запастить фонариками и водой.

Вместе с тем, в Ровно наполовину сокращают движение электротранспорта, сообщил губернатор Виталий Коваль в телеграм-канале.

Напомним, сегодня по всей территории Украины будут вводить ограничения на пользование электроэнергией. Они коснутся каждой области. Вместе с тем, что украинцев призвали минимизировать пользование электроприборами, свет сегодня будут отключать в веерном режиме – на время не более четырех часов для каждого потребителя.

Обновленный график веерных отключений электроэнергии в Киеве можно посмотреть здесь.

Вместе с тем, власти регионов призывают украинцев к тотальной экономии энергии 20 октября. Для этого предлагается выключить даже холодильник.

Мы сообщали, что в Николаеве сегодня уменьшат электротранспорт на 60% и отключат светофоры для экономии света.

А в Сумской области 20 октября отключат воду, уличное освещение и остановят электротранспорт.

Вместе с тем, Кличко объявил замену двух десятков маршрутов троллейбусов для экономии электричества автобусами.

Война в Украине продолжается уже 239-й день. "Страна" следит за новостями 20 октября в обновляемом онлайне.