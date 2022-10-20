Чтобы уменьшить нагрузку на энергетическую систему Украины, в Харькове изменили интервалы движения поездов по линиям метрополитена.

Об этом сообщает пресс-служба КП "Харьковский метрополитен" в телеграм-канале.

Сейчас поезда ходят с такими интервалами:

Холодногорско-заводская линия - 11 минут;

Салтовская линия - 13 минут;

Алексеевская линия - 13 минут.

Напомним, сегодня по всей территории Украины будут вводить ограничения на пользование электроэнергией. Они коснутся каждой области. Вместе с тем, что украинцев призвали минимизировать пользование электроприборами, свет сегодня будут отключать в веерном режиме - на время не более четырех часов для каждого потребителя.

Власти регионов призывают украинцев к тотальной экономии энергии 20 октября. Для этого предлагается выключить даже холодильник.

Мы сообщали, что в Николаеве сегодня уменьшат электротранспорт на 60% и отключат светофоры для экономии света.

А в Сумской области 20 октября отключат воду, уличное освещение и остановят электротранспорт.

Также в Тернополе могут отключить троллейбусную сеть. В Ровно движение электротранспорта сократят на 50%

В Киеве объявили замену двух десятков маршрутов троллейбусов для экономии электричества автобусами.

Вместе с тем, во Львовской области отключения света затронули только промышленность.

Война в Украине продолжается уже 239-й день. "Страна" следит за новостями 20 октября в обновляемом онлайне.