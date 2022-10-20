Во Львовской области сегодня, 20 октября, отключили свет для промышленности. Обычных потребителей это пока не коснулось.

Об этом сообщил губернатор Максим Козицкий.

"Сегодня во Львовской области ввели график ограничения потребления электрической энергии и график ограничения мощности для промышленных потребителей. Тем промышленным потребителям, которые были внесены в график, уже сообщили о ситуации. Они должны выполнить приведенные объемы снижения (потребления - Ред.). Дополнительная информация размещена на сайте "Львовоблэнерго". Относительно бытовых пользователей во Львовской области – пока нет информации о введении графика отключений", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что 20 октября по всей территории Украины будут вводить ограничения на пользование электроэнергией. Они коснутся каждой области. Он добавил, что в Офисе президента разработали план и будут обращаться к международным партнерам о помощи с дополнительными генераторами.

Тем временем война в Украине продолжается уже 239-й день. "Страна" следит за новостями 20 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 238-го дня войны. В Херсонской области началась объявленная назначенными РФ "властями" эвакуация на левый берег Днепра. Также россияне заявляли о том, что ВСУ начали наступление на северо-западе региона. Украина никаких наземных операций не подтверждала. Кроме того, Путин вчера объявил о введении военного положения на аннексированных территориях Украины - в "ДНР", "ЛНР", частях Запорожской и Херсонской областей.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, что происходит с энергосистемой Украины после новых ракетных атак.