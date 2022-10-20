В Одессе сокращают количество троллейбусов на линиях для экономии электроэнергии.

Об сообщил мэр города Геннадий Труханов в своем обращении к одесситам.

"Сейчас мы делаем все возможное, чтобы уменьшить потребление электроэнергии. Спасибо всем, кто серьезно отнесся к просьбе и ограничил использование электроэнергии. Относительного общественного транспорта: мы сокращаем количество машин на линии, но сами линии не закрываем", - заявил мэр.

Также Труханов обратился к владельцам коммерческих заведений, призвав выключить вывески и рекламные носители, которые потребляют электроэнергию.

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