В центральных регионах Украины быстро увеличивается уровень потребления электроэнергии. В связи с этим в данных регионах будут вынуждены ввести ограничения поставок электричества.

Об этом сообщает "Укрэнерго".

"Просим жителей Киева и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областей срочно снизить потребление электроэнергии! Это поможет снизить нагрузку на электросети и даст энергетикам время для ремонта поврежденного террористическими атаками оборудования", - заявили в "Укрэнерго".

Ранее министр энергетики Герман Галущенко заявил, что графики веерных отключений электроэнергии в Украине будут применены в случае, если добровольное сокращение потребления электроэнергии будет меньше 20%. Как отметил министр, первая составляющая уменьшения потребления - это сознательное сокращение.

Напомним, сегодня по всей территории Украины будут вводить ограничения на пользование электроэнергией. Они коснутся каждой области. Вместе с тем, что украинцев призвали минимизировать пользование электроприборами, свет сегодня будут отключать в веерном режиме – на время не более четырех часов для каждого потребителя.

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