В Ивано-Франковской области применены графики ограничения потребления электроэнергии для 20 энергоемких промышленных предприятий с 07:00 до 23:00 20 и 21 октября.

Об этом сообщило АО "Прикарпатьеоблэнерго".

Там уточнили, что это распоряжение не касается предприятий критической инфраструктуры, обеспечивающих жизнедеятельность области.

"Для населения остается актуальной необходимость минимизировать использование энергозатратных приборов: обогревателей, бойлеров, электроплит, стиральных машин, духовок, кондиционеров, микроволновок, подогрева полов и т.д.", – отметили в компании.

Отмечается, что в случае, если уже введенные ограничения не дадут ожидаемых результатов, будут применены дополнительные.

Ранее мы также сообщали, что во Львовской области сегодня, 20 октября, отключили свет для промышленности. Обычных потребителей это пока не коснулось.

Напомним, вчера заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что 20 октября по всей территории Украины будут вводить ограничения на пользование электроэнергией. Они коснутся каждой области.

Тем временем война в Украине продолжается уже 239-й день. "Страна" следит за новостями 20 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 238-го дня войны. В Херсонской области началась объявленная назначенными РФ "властями" эвакуация на левый берег Днепра. Также россияне заявляли о том, что ВСУ начали наступление на северо-западе региона. Украина никаких наземных операций не подтверждала. Кроме того, Путин вчера объявил о введении военного положения на аннексированных территориях Украины - в "ДНР", "ЛНР", частях Запорожской и Херсонской областей.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, что происходит с энергосистемой Украины после новых ракетных атак.