Графики веерных отключений электроэнергии в Украине будут применены в случае, если добровольное сокращение потребления электроэнергии будет меньше 20%.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко во время телемарафона.

Как отметил министр, первая составляющая уменьшения потребления - это сознательное сокращение.

"И вторая - когда этого не хватает, мы, с учетом обстрелов и повреждений энергосистемы, вынуждены вводить принудительные ограничения", - сказал он.

По его словам, результаты добровольного сокращения ощутимы, в частности, в первые дни после начала обстрелов оно составляло около 10%, но призывы не всегда работают, в частности, в западных областях Украины.

Галущенко отметил, что уменьшение потребления на 20% "критически помогло бы нашей энергосистеме".

Министр сообщил, что в противном случае вынужденно начнутся веерные отключения электроэнергии по всей Украине.

Напомним, сегодня по всей территории Украины будут вводить ограничения на пользование электроэнергией. Они коснутся каждой области. Вместе с тем, что украинцев призвали минимизировать пользование электроприборами, свет сегодня будут отключать в веерном режиме – на время не более четырех часов для каждого потребителя.

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