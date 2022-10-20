Министр энергетики рассказал, при каком условии в Украине применят принудительные отключения электричества
Графики веерных отключений электроэнергии в Украине будут применены в случае, если добровольное сокращение потребления электроэнергии будет меньше 20%.
Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко во время телемарафона.
Как отметил министр, первая составляющая уменьшения потребления - это сознательное сокращение.
"И вторая - когда этого не хватает, мы, с учетом обстрелов и повреждений энергосистемы, вынуждены вводить принудительные ограничения", - сказал он.
По его словам, результаты добровольного сокращения ощутимы, в частности, в первые дни после начала обстрелов оно составляло около 10%, но призывы не всегда работают, в частности, в западных областях Украины.
Галущенко отметил, что уменьшение потребления на 20% "критически помогло бы нашей энергосистеме".
Министр сообщил, что в противном случае вынужденно начнутся веерные отключения электроэнергии по всей Украине.
Напомним, сегодня по всей территории Украины будут вводить ограничения на пользование электроэнергией. Они коснутся каждой области. Вместе с тем, что украинцев призвали минимизировать пользование электроприборами, свет сегодня будут отключать в веерном режиме – на время не более четырех часов для каждого потребителя.
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