"Укрэнерго" сообщает, что вводит веерные отключения электроэнергии в Харьковской, Сумской и Полтавской областях.

Конкретный график отключения тех или иных улиц определяет облэнерго.

"Из-за резкого увеличения уровня потребления электроэнергии Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в Харьковской, Сумской, Полтавской областях. Напоминаем, когда отключат именно вашу улицу – определяет оператор распределительных сетей (облэнерго)", - говорится в сообщении "Укрэнерго".

О том, что Полтавская область находится на грани веерных отключений, также сообщал губернатор Дмитрий Лунин. Он призывает срочно выключить энергоемкие приборы.

Ранее в "Укрэнерго" сообщали, что в центральных регионах Украины быстро увеличивается уровень потребления электроэнергии. В связи с этим в данных регионах будут вынуждены ввести ограничения поставок электричества.

Кроме того, министр энергетики Герман Галущенко заявил, что графики веерных отключений электроэнергии в Украине будут применены в случае, если добровольное сокращение потребления электроэнергии будет меньше 20%. Как отметил министр, первая составляющая уменьшения потребления - это сознательное сокращение.

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Ранее мы подводили итоги 238-го дня войны. В Херсонской области началась объявленная назначенными РФ "властями" эвакуация на левый берег Днепра. Также россияне заявляли о том, что ВСУ начали наступление на северо-западе региона. Украина никаких наземных операций не подтверждала. Кроме того, Путин вчера объявил о введении военного положения на аннексированных территориях Украины - в "ДНР", "ЛНР", частях Запорожской и Херсонской областей.

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