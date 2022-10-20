В компании "Укрэнерго" предупредили украинцев, что в пятницу, 21 октября, в стране продолжатся отключения света.

Об этом компания пишет в Facebook.

В каких именно областях будут отключения электроэнергии - "Укрэнерго" сообщит завтра с утра.

Кроме того, в компании призвали украинцев держать телефоны и повербанки заряженными.

Напомним, замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко призвал украинцев быть готовыми к отключениям света, воды и тепла из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре страны.

Ранее мы писали, что, по словам президента Владимира Зеленского, за последние 9 дней в Украине были разрушены 30% электростанций.

Война в Украине продолжается уже 239-й день. "Страна" следит за новостями 20 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 238-го дня войны. В Херсонской области началась объявленная назначенными РФ "властями" эвакуация на левый берег Днепра. Также россияне заявляли о том, что ВСУ начали наступление на северо-западе региона. Украина никаких наземных операций не подтверждала. Кроме того, Путин вчера объявил о введении военного положения на аннексированных территориях Украины - в "ДНР", "ЛНР", частях Запорожской и Херсонской областей.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, что происходит с энергосистемой Украины после новых ракетных атак.