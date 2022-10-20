До стабилизации ситуации с электроэнергией в Киеве вместо троллейбусов продолжат курсировать автобусы
В Киеве продолжается троллейбусный блэкаут.
Об этом сообщает в Telegram Киевская городская государственная администрация (КГГА).
В КГГА заявляют, что на ряде троллейбусных маршрутов продолжат курсировать автобусы, пока ситуация с электроэнергией не стабилизируется.
Напомним, ранее о сокращении движения трамваев и троллейбусов на фоне дефицита электроэнергии заявили в Харькове.
Кроме того, в Виннице ради экономии электричества тоже ограничили работу трамваев и троллейбусов.
Также "Страна" писала о том, что в Киевской областной военной администрации призвали жителей столицы к тотальной экономии света и в пятницу, 21 октября.
Война в Украине продолжается уже 239-й день. "Страна" следит за новостями 20 октября в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги 238-го дня войны. В Херсонской области началась объявленная назначенными РФ "властями" эвакуация на левый берег Днепра. Также россияне заявляли о том, что ВСУ начали наступление на северо-западе региона. Украина никаких наземных операций не подтверждала. Кроме того, Путин вчера объявил о введении военного положения на аннексированных территориях Украины - в "ДНР", "ЛНР", частях Запорожской и Херсонской областей.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, что происходит с энергосистемой Украины после новых ракетных атак.