В Киеве продолжается троллейбусный блэкаут.

Об этом сообщает в Telegram Киевская городская государственная администрация (КГГА).

В КГГА заявляют, что на ряде троллейбусных маршрутов продолжат курсировать автобусы, пока ситуация с электроэнергией не стабилизируется.

Напомним, ранее о сокращении движения трамваев и троллейбусов на фоне дефицита электроэнергии заявили в Харькове.

Кроме того, в Виннице ради экономии электричества тоже ограничили работу трамваев и троллейбусов.

Также "Страна" писала о том, что в Киевской областной военной администрации призвали жителей столицы к тотальной экономии света и в пятницу, 21 октября.

Война в Украине продолжается уже 239-й день. "Страна" следит за новостями 20 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 238-го дня войны. В Херсонской области началась объявленная назначенными РФ "властями" эвакуация на левый берег Днепра. Также россияне заявляли о том, что ВСУ начали наступление на северо-западе региона. Украина никаких наземных операций не подтверждала. Кроме того, Путин вчера объявил о введении военного положения на аннексированных территориях Украины - в "ДНР", "ЛНР", частях Запорожской и Херсонской областей.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, что происходит с энергосистемой Украины после новых ракетных атак.