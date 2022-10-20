В Харькове в целях экономии остановили эскалаторы в метро и сократили движение трамваев
Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о мерах экономии энергии в городе.
Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале.
По его словам городскими властями были предприняты следующие меры:
1. В метрополитене отключены все эскалаторы. Только на двух самых глубоких станциях - "Площадь Конституции" и "Пушкинская" - эскалаторы работают на подъём. Освещение станций уменьшено вдвое, а интервал движения поездов увеличен с 10-ти до 11 минут на Холодногорско-Заводской линии, и до 13 на двух остальных.
2. Реже ходят трамваи и троллейбусы.
3. Водоснабжение работает в полном объёме, кроме районов, где проходят регламентные работы. Но есть ограничения по подаче горячей воды - для сокращения электропотребления теплосетями.
Терехов призвал харьковчан "максимально выключать все домашние электроприборы утром и вечером" и обратился к бизнесу с призывом максимально сократить потребление электроэнергии.
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