Кременчуг готовит аварийные запасы воды из-за обстрелов россиянами критической инфраструктуры.

Об этом сообщил городской голова Виталий Малецкий.

"Критическая инфраструктура городов под постоянными ударами рашистов. Враг делает все возможное, чтобы горожане остались без тепла, электроэнергии и воды", - пишет Малецкий.

По его словам, именно поэтому в Кременчуге создан резерв питьевой и технической воды. Для этого подготовлены емкости большого объема, автоцистерны для развоза воды по микрорайонам.

Напомним, ранее мэр Николаева попросил жителей подготовить запасы еды и воды на неделю.

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Ранее мы подводили итоги 238-го дня войны. В Херсонской области началась объявленная назначенными РФ "властями" эвакуация на левый берег Днепра. Также россияне заявляли о том, что ВСУ начали наступление на северо-западе региона. Украина никаких наземных операций не подтверждала. Кроме того, Путин вчера объявил о введении военного положения на аннексированных территориях Украины - в "ДНР", "ЛНР", частях Запорожской и Херсонской областей.

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