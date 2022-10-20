В Киевской областной военной администрации (ОВА) призывают жителей столицы к тотальной экономии света и завтра, 21 октября.

Об этом сообщил в Telegram глава Киевской ОВА Алексей Кулеба и опубликовал видео, как правильно экономить свет.

С 7 утра до 11 вечера рекомендуется не пользоваться энергоемкими приборами, выключать обогреватели, стиральные машины и бойлеры.

Предпринимателей призывают отключать освещение внешней рекламы, экраны и иллюминацию.

"Сегодня даже один сэкономленный киловатт - это помощь нашей энергосистеме", - добавил Алексей Кулеба.

Напомним, в "Укрэнерго" призвали жителей центральных регионов срочно сократить потребление электричества.

Ранее мы писали, что в Харькове в целях экономии электроэнергии остановили эскалаторы в метро и сократили движение трамваев.

Также "Страна" рассказывала, что в Одессе отключают от электричества крупнейшие предприятия, наружное освещение магазинов и рекламу.

Война в Украине продолжается уже 239-й день. "Страна" следит за новостями 20 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 238-го дня войны. В Херсонской области началась объявленная назначенными РФ "властями" эвакуация на левый берег Днепра. Также россияне заявляли о том, что ВСУ начали наступление на северо-западе региона. Украина никаких наземных операций не подтверждала. Кроме того, Путин вчера объявил о введении военного положения на аннексированных территориях Украины - в "ДНР", "ЛНР", частях Запорожской и Херсонской областей.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, что происходит с энергосистемой Украины после новых ракетных атак.