В Киеве на левом берегу частично исчез свет. В частности, перебои со светом наблюдаются на Троещине, самом большом жилмассиве столицы с населением в 300 тысяч человек.

В сети появилось видео улиц Левобережья.

Судя по видео с улиц, не работает уличное освещение, отключены светофоры.

Еще на одном видео запечатлен вид на левый берег Киева с правого. Левобережье выглядит неосвещенным.

Между тем в Киевской областной военной администрации призывают жителей столицы к тотальной экономии света и завтра, 21 октября. С 7 утра до 11 вечера рекомендуется не пользоваться энергоемкими приборами, выключать обогреватели, стиральные машины и бойлеры.

Напомним, сегодня днем в "Укрэнерго" призвали жителей центральных регионов срочно сократить потребление электричества.

"Просим жителей Киева и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областей срочно снизить потребление электроэнергии! Это поможет снизить нагрузку на электросети и даст энергетикам время для ремонта поврежденного террористическими атаками оборудования", - заявили в "Укрэнерго".