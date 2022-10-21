Днем в пятницу, 21 октября, компания "Укрэнерго" сообщила, что вынуждена ввести временное контролируемое ограничение потребления электроэнергии в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской областях, чтобы снизить нагрузку на электросети и дать энергетикам время для ремонта поврежденного оборудования.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

В сообщении говорится, что диспетчеры "Укрэнерго" принимают решение о временном отключении электроэнергии в регионах с возросшим потреблением в случае, если в ближайшее время туда невозможно доставить больше электроэнергии.

"Экономное энергопотребление может помочь избежать принудительных отключений, помните об этом", - сообщают энергетики.

Как писала "Страна", в Киевской области с утра 21 октября начались отключения электроэнергии из-за нагрузки на сеть.

Киевлян призвали к тотальной экономии электричества и рассказали, как правильно этого добиться.

Также "Страна" писала, что в Кривом Роге начали отключать свет нарушителям режима экономии электроэнергии.

Тем временем война в Украине продолжается уже 240-й день. "Страна" следит за новостями 21 октября в обновляемом онлайне.

Вчера мы подводили итоги 239-го дня войны с РФ. В Херсонской области продолжается объявленная назначенными РФ "властями" эвакуация на левый берег Днепра.

Украинское командование считает, что россияне могут отвести на левобережную часть Херсонской области опытные подразделения, а на правом берегу оставить мобилизованных удерживать оборону. Западные аналитики предполагают, что сейчас идет подготовка полного отступления с РФ правобережья Днепра.

После ударов по ТЭЦ по всей Украине продолжается тотальная экономия электроэнергии.

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