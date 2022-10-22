Власти Запорожской области сообщают о разработке планов на случай прорыва гидросооружений Днепровского каскада ГЭС и уже провели вместе со специальными службами гражданской защиты "совместные штабные тренеровки" на случай возникновения ЧС.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Александр Старух в Телеграм.

"Главы территориальных общин должны разработать ряд мер при чрезвычайной ситуации, а также провести информационно-разъяснительную работу среди людей", - написал Старух.

Ранее Украина потребовала от ООН, Евросоюза и других организаций отправить международную миссию наблюдателей на Каховскую ГЭС.

Война в Украине продолжается уже 240-й день. "Страна" следит за новостями 21 октября в обновляемом онлайне.

Вчера мы подводили итоги 239-го дня войны с РФ. В Херсонской области продолжается объявленная назначенными РФ "властями" эвакуация на левый берег Днепра.

Украинское командование считает, что россияне могут отвести на левобережную часть Херсонской области опытные подразделения, а на правом берегу оставить мобилизованных удерживать оборону. Западные аналитики предполагают, что сейчас идет подготовка полного отступления с РФ правобережья Днепра.

После ударов по ТЭЦ по всей Украине продолжается тотальная экономия электроэнергии.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему Израиль не поставляет оружие Украине.