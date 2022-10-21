Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк вслед за Владимиром Зеленским обвинил Россию в минировании дамбы Каховской ГЭС с целью затопления территории.

Об этом он написал в Twitter.

Таким образом, по его мнению, РФ хочет остановить наступление украинских войск и прикрыть свой отход с правого берега.

"Настоящий "план Суровикина" по Каховской ГЭС:

1. Минирование дамбы и трансформаторов.

2. Принудительный вывоз украинцев, переселение нелояльного населения в Россию.

3. Затопление территории, чтобы остановить контрнаступление Украины и перекрыть собственное отступление.

Россия готовит техногенную катастрофу" - написал Михаил Подоляк.

Напомним, что вчера украинские власти обвинили россиян в намерениях взорвать Каховскую ГЭС. Ранее в том же обвиняли Украину власти РФ.

Связывают это с возможным отступлением российских войск из-под Херсона, которое обсуждают в Украине и на Западе. Россия этого не подтверждает, а ее представители на захваченных территориях говорят, что сдавать Херсон не будут.

Ситуация на этом направлении накаляется.