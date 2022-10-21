Подоляк обвинил Россию в минировании дамбы Каховской ГЭС с целью затопления территории
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк вслед за Владимиром Зеленским обвинил Россию в минировании дамбы Каховской ГЭС с целью затопления территории.
Об этом он написал в Twitter.
Таким образом, по его мнению, РФ хочет остановить наступление украинских войск и прикрыть свой отход с правого берега.
"Настоящий "план Суровикина" по Каховской ГЭС:
1. Минирование дамбы и трансформаторов.
2. Принудительный вывоз украинцев, переселение нелояльного населения в Россию.
3. Затопление территории, чтобы остановить контрнаступление Украины и перекрыть собственное отступление.
Россия готовит техногенную катастрофу" - написал Михаил Подоляк.
Напомним, что вчера украинские власти обвинили россиян в намерениях взорвать Каховскую ГЭС. Ранее в том же обвиняли Украину власти РФ.
Связывают это с возможным отступлением российских войск из-под Херсона, которое обсуждают в Украине и на Западе. Россия этого не подтверждает, а ее представители на захваченных территориях говорят, что сдавать Херсон не будут.
Ситуация на этом направлении накаляется.