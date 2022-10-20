Владимир Зеленский обвинил россиян в минировании дамбы и агрегатов Каховской ГЭС.

Об этом президент сказал во время выступления перед Европейским советом.

"У нас есть информация, что российские террористы заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС. Это один из больших энергообъектов. Дамба этой ГЭС содержит объемы около 18 миллионов кубометров воды. Если российские террористы подорвут эту дамбу, то в зоне затопления окажутся около 80 населенных пунктов, включая Херсон", - сказал Зеленский.

Он добавил, что после подрыва дамбы могут пострадать сотни тысяч человек, вероятна остановка снабжения водой значительной части юга Украины, а Запорожская АЭС останется без воды для охлаждения. Даже работа канала, который поставляет воду в Крым, будет полностью прекращена.

"Последствия этого теракта могут стать такими, что его будут называть исторической катастрофой. По нашей информации, Россия подготовила все, чтобы совершить этот теракт. Украинских работников выбросили из Каховской ГЭС, там только россияне, они полностью все контролируют", - сообщил президент.

Напомним, Россия уже несколько дней обвиняет Украину в обстрелах Каховской ГЭС, утверждая, что, таким образом ВСУ хотят устроить разлив Днепра и отрезать группу российских войск на правом берегу от линий снабжения с левого берега.

Украина эти обвинения отвергает. Украинские эксперты считают, что россияне могут сами взорвать дамбу, если примут решение уходить на левый берег Днепра - чтобы затруднить ВСУ форсирование реки.

Российские телеграм-каналы уже подсчитали, что в случае подрыва дамбы возникнет волна высотой почти 5 метров, которая дойдёт до Херсона за 2 часа.