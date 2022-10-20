Западные аналитики дали однозначное толкование заявлениям российского генерала Сергея Суровикина о "непростых решениях" по Херсону. Они считают, что это подготовка отступления с правобережья Днепра.

Британская разведка считает, что "власти РФ серьезно рассматривают возможность крупного вывода своих сил из района к западу от Днепра". В Лондоне предполагают, что выводить их можно по баржевому мосту, а также по понтонным переправам.

Американский Институт изучения войны пишет, что заявления Суровикина "вероятно, являются попыткой создать информационные условия для полного отступления русских за Днепр, в результате чего город Херсон и другие значительные территории в Херсонской области уступят наступающим украинским войскам".

Кроме того, Институт высказал предположение, что россияне могут сами взорвать дамбу Каховской ГЭС, чтобы "прикрыть отход с правого берега Днепра и предотвратить или задержать продвижение украинских войск через реку".

"Страна" разбиралась, какие еще могут быть объяснения словам Суровикина.

Война в Украине продолжается уже 239-й день. "Страна" следит за новостями 20 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 238-го дня войны. В Херсонской области началась объявленная назначенными РФ "властями" эвакуация на левый берег Днепра. Также россияне заявляли о том, что ВСУ начали наступление на северо-западе региона. Украина никаких наземных операций не подтверждала. Кроме того, Путин вчера объявил о введении военного положения на аннексированных территориях Украины - в "ДНР", "ЛНР", частях Запорожской и Херсонской областей.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, что происходит с энергосистемой Украины после новых ракетных атак.