Россияне пытаются организовать контрнаступление из Луганской области в направлении Лимана.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в эфире телеканала FreeДом.

Также он сообщил, что войска РФ реактивной артиллерией разрушают Стельмаховку, из которой их недавно вытеснили ВСУ.

По словам Гайдая, в Луганской области устанавливают защитные бетонные сооружения, которые называют "Линией Вагнера".

Также он рассказал, что россияне в регионе выполняют быстрые ремонты, говоря жителям Луганской области, что вот так называемая "ЛНР" восемь лет ничего не делала, а Россия делает.

По мнению губернатора, на восстановление Луганской области после деоккупации уйдет примерно семь лет.

Напомним, ранее мы писали, что россияне продолжают попытки наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

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