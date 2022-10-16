В украинской армии опровергли заявление российских источников о наступлении на Лиман и захвате населенных пунктов возле Бахмута.

Силы обороны Украины держат удар в Бахмуте и не дают противнику пройти дальше.

Об этом сообщил представитель восточной группировки войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Череватый в эфире информационного телемарафона, чьё выступление цитируют "Украинские новости".

"Во-первых, уже несколько месяцев подряд российские войска пытаются взять Бахмут. Во-вторых, они уже несколько дней подряд проводят свою информационную операцию о том, что уже ряд населенных пунктов - Иванград, Опытное и другие - взяты возле Бахмута - это не соответствует действительности. Там идут тяжелые, очень сложные боевые действия, противник сосредоточил там мощнейшие свои силы. Однако Силы обороны Украины держат там удар и не дают противнику пройти дальше", - сказал Череватый.

Представитель восточной группировки войск ВСУ отметил, что информация о российских войсках, которые якобы пробуют идти в контрнаступление на недавно освобожденный Лиман, не соответствует действительности.

" На самом деле они строят там оборонительные позиции в районе Кременной, в районе Сватово. Более того, они в своих пабликах хвастают, что якобы строят там, так называемую "линию Путина", или кто как ее называет... Я думаю это тоже элементы информационно-психологического воздействия на нас, якобы россияне готовятся", - подчеркнул Череватый.

Ранее разведка Британии сообщила о захвате Опытного и Иванграда под Бахмутом в Донецкой области.

Напомним, 15 октября советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что украинские военнослужащие провели успешную контратаку под Бахмутом и отбросили войска РФ на одном из участков в этом направлении. Сообщения россиян о том, что наступление проводили они, а не ВСУ, по словам Арестовича, являются неправдой.

Также "Страна" рассказывала, что Алексей Арестович сообщил о том, что российские войска пытались контратаковать в районе Сватово, но были отбиты.