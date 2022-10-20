Российские военные тг-каналы публикуют интерактивную карту потенциального затопления Херсонской области при прорыве плотины Каховской ГЭС.

Они сообщают что волна будет высотой почти 5 метров и дойдет до Херсона за два часа.

Украинские официальные органы данных расчетов не подтверждали.

Напомним, Россия уже несколько дней обвиняет Украину в обстрелах Каховской ГЭС, утверждая, что, таким образом, ВСУ хотят устроить разлив Днепра и отрезать группу российских войск на правом берегу от линий снабжения с левого берега.

Украина эти обвинения отвергает. Украинские эксперты считают, что россияне могут сами взорвать дамбу, если примут решение уходить на левый берег Днепра - чтоб затруднить ВСУ форсирование реки.

Тем временем война в Украине продолжается уже 239-й день. "Страна" следит за новостями 20 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 238-го дня войны. В Херсонской области началась объявленная назначенными РФ "властями" эвакуация на левый берег Днепра. Также россияне заявляли о том, что ВСУ начали наступление на северо-западе региона. Украина никаких наземных операций не подтверждала. Кроме того, Путин вчера объявил о введении военного положения на аннексированных территориях Украины - в "ДНР", "ЛНР", частях Запорожской и Херсонской областей.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, что происходит с энергосистемой Украины после новых ракетных атак.