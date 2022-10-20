Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее видеообращение в четверг, 20 октября, в котором рассказал о продолжающихся ударах российских войск по электростанциям и минировании Каховской ГЭС.

Главное из заявлений президента:

РФ продолжает наносить удары по электростанциям. Иранские дроны удается сбивать, но не всегда. "Есть и попадания, есть и разрушения", - заявил Зеленский.

РФ заминировала дамбу и агрегаты Каховской ГЭС. "Подрыв дамбы будет означать масштабную катастрофу", - сказал Зеленский. Президент уточнил, что эти намерения говорят о том, что "РФ не может удержать захваченные территории". По его словам, подрыв дамбы ГЭС должен расцениваться равносильно применению оружия массового поражения.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский обвинил россиян в минировании дамбы и агрегатов Каховской ГЭС. По словам президента, после подрыва дамбы могут пострадать сотни тысяч человек, вероятна остановка снабжения водой значительной части юга Украины, а Запорожская АЭС останется без воды для охлаждения.

Также "Страна" рассказывала о последствиях возможного подрыва россиянами плотины в Каховке.

Война в Украине продолжается уже 239-й день. "Страна" следит за новостями 20 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 238-го дня войны. В Херсонской области началась объявленная назначенными РФ "властями" эвакуация на левый берег Днепра. Также россияне заявляли о том, что ВСУ начали наступление на северо-западе региона. Украина никаких наземных операций не подтверждала. Кроме того, Путин вчера объявил о введении военного положения на аннексированных территориях Украины - в "ДНР", "ЛНР", частях Запорожской и Херсонской областей.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, что происходит с энергосистемой Украины после новых ракетных атак.