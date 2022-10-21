По данным украинской разведки, россияне еще в апреле заминировали Каховскую ГЭС, а сейчас они проводят работы по минированию шлюзам и опор.

Об этом заявляет Главное управление разведки Минобороны.

По информации украинской разведки, российские военные они установили на дамбе два военных тентованных "КамАЗа" без водителей, и обе машины полностью загружены ящиками со взрывчаткой.

В то же время назначенные россиянами "власти" Новой Каховки опровергали сообщения о минировании Каховской ГЭС, а российское командование обвиняло в намерениях подорвать дамбу украинские войска. Украина отрицает эти намерения.

Напомним, накануне западные аналитики заявляли, что войска РФ готовятся отступать из Херсона и могут подорвать Каховскую дамбу.

Позже об этом заявил Зеленский. Он сказал, что РФ заминировала дамбу и агрегаты Каховской ГЭС. "Подрыв дамбы будет означать масштабную катастрофу", - добавил Зеленский.

Также и Подоляк обвинил Россию в минировании дамбы Каховской ГЭС с целью затопления территории.

Как писала "Страна", в телеграм-каналах опубликовали интерактивную карту предполагаемого затопления. В случае прорыва дамбы на Каховской ГЭС, на Херсон пойдет 5-метровая волна, которая дойдет до областного центра за 2 часа. И огромные территории Херсонской области будут затоплены (официальные украинские источники данные расчеты не подтверждали).

А сегодня в СНБО рассказали о возможных последствиях подрыва россиянами Каховской дамбы.