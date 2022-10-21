Украина готова к любому развитию событий на Каховской ГЭС. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.

По его словам, план действий в случае подрыва дамбы будет рассмотрен на ближайшем заседании Ставки главнокомандующего.

"Если они взорвут Каховскую дамбу, то вопрос водоснабжения Крыма закроется раз и навсегда. Его восстановить будет невозможно 5-7 лет. Мы сегодня владеем информацией, что там делает враг.

И речь сейчас не об электричестве, речь сейчас о более страшных вещах. Это будет крушение вселенского масштаба, если они примут такое решение. Если они это сделают, тогда вопрос Крыма для них никогда не стоял и не стоит", – говорит Алексей Данилов.

Напомним, американский Институт изучения войны считает, что войска РФ готовят операцию по разрушению дамбы Каховской ГЭС.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк обвинил Россию в минировании дамбы Каховской ГЭС с целью затопления территории.

Связывают это с возможным отступлением российских войск из-под Херсона, которое обсуждают в Украине и на Западе. Россия этого не подтверждает, а ее представители на захваченных территориях говорят, что сдавать Херсон не будут.