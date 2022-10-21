"Институт изучения войны" (США) считает, что российская армия готовит операцию по разрушению дамбы Каховской ГЭС, в которой планируют обвинить Украину, о чем ранее сообщал и президент Украины.

Об этом говорится в новой сводке ISW.

По данным специалистов, войска РФ в ожидании предстоящего наступления ВСУ начинают эвакуировать оборудование и технику с западного берега Днепра.

Эксперты приводят сообщения их херсонских пабликов о разграблении и вывозе имущества и техники из городской пожарной станции. Кроме того, они ссылаются на спутниковые снимки, на которых видны грузовые паромы, перевозящие значительные объемы техники и других грузов с правого берега Днепра на левый. Обратно они возвращаются пустыми.

Эксперты считают, российская армия извлекла урок из провала в Харьковской области, "в результате которого немалое количество боевой техники, оружия и боеприпасов было оставлено украинцам" и теперь готовятся отступать из-под Херсона.

Американские аналитики говорят, что с военной точки зрения, разумнее было бы вывести людей и технику, "во избежание нового разрушительного разгрома".

"Такой разгром в Херсоне мог зажать российские силы и технику на западном берегу Днепра", - добавляют в Институте изучения войны.

Напомним, накануне западные аналитики заявляли, что войска РФ готовятся отступать из Херсона и могут подорвать Каховскую дамбу.

Вслед за Зеленским и Подоляк обвинил Россию в минировании дамбы Каховской ГЭС с целью затопления территории.

Как писала "Страна", в телеграм-каналах опубликовали интерактивную карту предполагаемого затопления. В случае прорыва дамбы на Каховской ГЭС, на Херсон пойдет 5-метровая волна, которая дойдет до областного центра за 2 часа. И огромные территории Херсонской области будут затоплены (официальные украинские источники данные расчеты не подтверждали).