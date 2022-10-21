Минобороны РФ утверждает, что российские войска сорвали за сутки две попытки наступления ВСУ в Херсонской области.

Об этом пишут российские СМИ.

Кроме того, утверждается, что россияне отбили несколько атак на запорожском направлении.

Также сообщается о новой попытке ВСУ форсировать реку Жеребец в Луганской и Донецкой областях.

Украинские военные этих сообщений не подтверждают.

Напомним, ранее о том, что происходит на фронте на юге Украины, рассказали в ВСУ.

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Вчера мы подводили итоги 239-го дня войны с РФ. В Херсонской области продолжается объявленная назначенными РФ "властями" эвакуация на левый берег Днепра.

Украинское командование считает, что россияне могут отвести на левобережную часть Херсонской области опытные подразделения, а на правом берегу оставить мобилизованных удерживать оборону. Западные аналитики предполагают, что сейчас идет подготовка полного отступления с РФ правобережья Днепра.

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