Оперативное командование "Юг" сообщает, что обстановка на юге Украины остается сложной, но контролируемой.

Об этом говорится в свежей сводке "Юг", обнародованной в Фейсбуке.

Армия РФ продолжает разведку беспилотниками, как вдоль линии столкновения, так и вдоль Черноморского побережья.

В Бериславском районе враг трижды атаковал позиции ВСУ штурмовой авиацией, но атака была отбита.

Всего в течение дня ВСУ применили авиацию 7 раз: наносили удары по враждебным позициям ПВО, скоплению техники, складам боеприпасов.

Потери армии РФ за сутки составили 28 военных, 2 самоходные артиллерийские системы, миномет, боевая машина пехоты и танк. Повреждены две боевые машины пехоты и другая автомобильная техника. Взорваны 2 склада с боеприпасами.

В штормовом Черном море вражеские корабли маневрируют у побережья Крыма, корабельная группировка состоит из семи единиц, среди которых один ракетоносец, который может нести на борту 8 крылатых ракет типа "Калибр".

Напомним, ранее в минобороны РФ рассказали о наступлении ВСУ на Херсонском направлении.

Вместе с тем, аналитики и Офис президента считают, что войска РФ готовят операцию по разрушению дамбы Каховской ГЭС.