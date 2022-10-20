Минобороны РФ в своей сводке утверждает, что ВСУ пытались наступать на Лиманском и Херсонском направлениях.

Об этом 20 октября сообщают российские СМИ.

На Лиманском направлении, как утверждается, украинские военные "пытались форсировать реку Жеребец" в районах населенных пунктов Надежда, Стельмаховка, Макеевка Луганской области и Ямполовка Донецкой области.

На Николаево-Криворожском направлении подразделения ВСУ, согласно тому же сообщению, "пытались прорвать оборону" российских войск в направлении населенных пунктов Новая Каменка – Червоный Яр Херсонской области.

Кроме того, в районе населенного пункта Суханово Херсонской области украинским войскам удалось вклиниться в оборону российских подразделений, но после ответных ударов россиян, как утверждает минобороны РФ, украинские силы отошли на занимаемые позиции.

Украина этих заявлений не подтверждает.

Напомним, что вчера о наступлении ВСУ в районе Новой Каменки сообщали российские телеграмм-каналы.

При этом в сводке Генштаба ВСУ сегодня утром сообщалось, что россияне пытаются сдержать наступление Украины на юге.

Война в Украине продолжается уже 239-й день. "Страна" следит за новостями 20 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 238-го дня войны. В Херсонской области началась объявленная назначенными РФ "властями" эвакуация на левый берег Днепра. Также россияне заявляли о том, что ВСУ начали наступление на северо-западе региона. Украина никаких наземных операций не подтверждала. Кроме того, Путин вчера объявил о введении военного положения на аннексированных территориях Украины - в "ДНР", "ЛНР", частях Запорожской и Херсонской областей.

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