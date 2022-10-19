Россия сейчас находится в сложной ситуации, и президент Владимир Путин уже не может переломить динамику войны в Украине. ВСУ могут достигнуть существенного прогресса в освобождении украинских территорий этой зимой.

Об этом заявил экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности.

"Украина в результате тотальной мобилизации сейчас имеет военную силу, которая гораздо мощнее и боеспособнее, чем то, что имеет Россия в Украине, - сказал он.

По его словам, украинцы на своей земле и они знают, за что они сражаются.

"Аннексия четырех регионов не имеет, в конце концов, никакого значения. И мы видим, что Украина освобождает эти территории", - сказал он.

Петреус отметил, что благодаря поддержке западных партнеров и умению эффективно ее использовать, Украина начала освобождение своих территорий.

"Я не думаю, что украинские войска будут замедлять свое оперативное наступление с приходом зимы", - сказал он, отметив, что зимой "будет достигнут существенный прогресс".

Война в Украине продолжается уже 238-й день. "Страна" следит за новостями 19 октября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги 237-го дня войны. Вчера на Украину вновь обрушились новые воздушные атаки. Ракеты и дроны ударили по объектам энергетики. В Киеве крупнейший микрорайон Троещина после этого семь часов сидел без света и воды. Три работника ТЭЦ погибли, еще один получил ранения. Также были удары по Днепру, Житомиру, Харькову.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях в Украине и разбирается, что они означают.