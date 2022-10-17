Украина должна вернуть определенные районы, чтобы обеспечить свою долгосрочную безопасность и экономическую жизнеспособность.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

"Экономическое здоровье Украины требует освобождения остальной части Запорожской области и большей части Донецкой и Луганской областей, включая по крайней мере часть территории, захваченной Россией в 2014 году. Безопасность Украины существенно повысится за счет освобождения Крыма, что также принесет пользу способности НАТО защитить ее юго-восточный фланг", - пишут аналитики.

По мнению ISW, Украине нужно "сопротивляться искушению заморозить линии боевых действий таким образом, чтобы не позволить создать условия для возобновления конфликта на условиях России".

Вместе с тем, американские аналитики считают, что намерения президента России Владимира Путина в отношении Украины вряд ли изменятся независимо от того, "произойдет ли прекращение огня или какое-либо другое урегулирование".

"Кремль воспользуется любой приостановкой боевых действий, чтобы закрепить свои достижения и заморозить линию фронта в наилучшей конфигурации, которую Путин может получить, чтобы подготовиться к будущему принуждению и агрессии против Украины", - пишет американский Институт изучения войны.

Если Украина восстановит контроль над всем западным берегом реки Днепр, россияне, скорее всего, сочтут наземные атаки на юго-запад чрезвычайно трудными. Таким образом, долговременная обороноспособность Николаева, Одессы и всего украинского побережья Черного моря в немалой степени зависит от освобождения западного Херсона, пишут специалисты.

Река Днепр должна быть не первой линией обороны Украины, а последней, добавили они.

По мнению ISW, рассмотрение ключевых территорий в восточной части Херсонской и западной части Запорожской областей должно учитывать вопросы безопасности и экономики из-за расположения Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) в Энергодаре. Станция обеспечивала значительную часть электроэнергии Украины до вторжения 2022 года, и ее потеря потребует значительных инвестиций для замены генерирующих мощностей и, возможно, перепроектирования элементов украинской электросети.

Таким образом, освобождение Энергодара имеет решающее значение для сдерживания затрат времени и денег на восстановление экономики Украины.

Вместе с тем, восстановление жизнеспособной украинской экономики, не требующей больших объемов долгосрочной международной финансовой помощи, требует возвращения экономического района Донбасса под контроль Киева.

Военные требования для этого восстановления включают освобождение Украиной Мариуполя, а также автомобильных и железнодорожных сетей на север через Волноваху в сторону Донецка и на запад в сторону Мелитополя и Запорожья. Для установления надежного украинского контроля над Мариуполем необходимо освободить хотя бы часть земель, захваченных в 2014 году. Линия контроля, возникшая в результате этого вторжения, проходила слишком близко к городу, чтобы позволить его защитникам избежать окружения перед лицом решительных атак.

Аналогичные экономические аргументы справедливы для исторически промышленных городов Донецка, Северодонецка и Луганска. В остальных районах оккупированного северо-востока Украины баланс экономики смещается в первую очередь в аграрный сектор.

Однако на северо-востоке Украины есть несколько стратегически важных территорий. Города Сватово, Старобельск и Беловодск расположены на крупных транспортных развязках, контроль над которыми отчасти определяет, какие базы в самой России могут использоваться для прямой поддержки будущих нападений на Украину.

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