После взрыва на Крымском мосту у войск РФ на юге Украины обострились материально-технические проблемы, сейчас они увеличивают поток снабжения через Мариуполь.

Об этом сообщает разведка Британии.

Ремонтные работы на Крымском мосту продолжаются, движение по нему частично открыто. Однако возле перехода остается большая очередь из грузовых автомобилей.

"В условиях напряженности российского присутствия в Херсоне и ухудшения путей снабжения через Крым наземная линия связи через Запорожскую область становится все более важной для устойчивости российской оккупации", - пишет британская разведка.

По ее данным, город Мелитополь является узлом путей снабжения и местом базирования российской авиации.

Напомним, ранее в ВСУ рассказали, как повлиял взрыв на Крымском мосту на ситуацию на фронте.

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